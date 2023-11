La Polisportiva Pattada, squadra che milita nel girone C del campionato di Prima Categoria, ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Bobo Baralla, che prende il posto di Luigi Piu, esonerato due settimane fa.

Baralla, che in passato ha guidato la Juniores Under 19 sempre del Pattada, era già seduto in panchina in occasione della partita pareggiata in casa dell'Ozierese 1926.

«Dimostra capacità tattiche, gestionali, umane e soprattutto nel tempo, lo studio e la preparazione senza lasciare mai nulla al caso», sottolinea la società in una nota. Dopo il turno di riposo di ieri, ora per il Pattada arriva la trasferta in casa della San Marco Cabras.

