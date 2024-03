Ancora a secco il capocannoniere dell’Eccellenza, Alessio Mulas ma la sua leadership non è in discussione. Nella decima giornata di ritorno l’attaccante del San Teodoro Porto Rotondo non ha segnato e quindi resta a quota venti. I suoi immediati inseguitori hanno undici reti. Un distacco importante. Andrea Sanna è stato agganciato da Mattia Caddeo del Ghilarza e Victory Igene del Tempio, autori di entrambi di una rete nella scorsa giornata. Avanza a dieci marcature Alessio Virdis del Tempio ed a nove reti rimane Mauricio Villa dell’Ossese. Con otto gol Samuele Pinna (Ghilarza), Matteo Vinci (Ghilarza), Facundo Maitini (Ilvamaddalena), Victor Pucinelli (Li Punti) e Lorenzo Camba (Villasimius).

20 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)



11 RETI

Mattia Caddeo (2 rig.) (Ghilarza)

Victory Igene (2 rig.) (Tempio)

Andrea Sanna (1 rig.) (Tharros)



10 RETI

Alessio Virdis (Tempio)



9 RETI

Artur Sagitov (1 rig.) (Bosa)

Mauricio Ezequiel Villa (Ossese)



8 RETI

Samuele Pinna (1 rig.) (Ghilarza)

Matteo Vinci (3 rig.) (Ghilarza)

Facundo Maitini (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Victor Pucinelli (6 rig.) (Li Punti)

Lorenzo Camba (2 rig.) (Villasimius)



7 RETI

Bruno Lemiechevsky Melessi (Li Punti 4, Calangianus 3)

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro)

Giovanni Bulla (Tempio)

Edoardo Donati (Tempio)



6 RETI

Jonathan Bitep (Barisardo)

Alessio Figos (Ferrini)

Pietro Antony Cancilieri (Iglesias)

Abdoulaye Bah (Ossese)

Marcos Mainardi (Ossese)



5 RETI

Luc Didier Oli Oro (Barisardo)

Lorenzo Basciu (Carbonia)

Sandro Scioni (Ferrini)

Alberto Usai (1 rig.) (Ferrini)

Daniele Orro (Ghilarza)

Mauricio Bringas (5 rig.) (Iglesias)

Roberto Mele (1 rig.) (Taloro)

Nicolas Ricci (Taloro)

Alberto Atzori (Tharros)



4 RETI

Romolo Putzu (Calangianus)

Gianluca Podda (Ferrini)

Bojan Gjurchinoski (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Nicolas Madero (Ilvamaddalena)

Nicolas Maitini (Ilvamaddalena)

Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ilvamaddalena)

Michele Chelo (1 rig.) (Ossese)

Mattia Gueli (1 rig.) (Ossese)

Augustin Llanos (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Federico Mastromarino (San Teodoro)

Daniele Molino (San Teodoro)

Danilo Ruzzittu (2 rig.) (San Teodoro)

Luca Floris (2 rig.) (Sant'Elena)

Simone Calaresu (Tharros)

Juan Martin La Valle (Tharros)

Matteo Argiolas (Villasimius)

Sariang Kassama (Villasimius)







