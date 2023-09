Sarà Marcello Fois, fratello di Emanuele, attuale giocatore dell'Ossese, l'allenatore dell'Asd Bonnanaro, nuova squadra iscritta al campionato di terza categoria. Fois è stato per due anni il vice di Mario Fadda quando sedeva sulla panchina del Taloro Gavoi.

«Voglio ringraziare il mister e amico Mario Fadda. Aver lavorato con uno dei più bravi allenatori, se non il più bravo del panorama dilettantistico sardo, è stato un onore e un privilegio», ha dichiarato Fois, che sarà affiancato dai collaboratori Fabrizio Falchi, in veste di vice allenatore, e Marco Sanna, che si occuperà di seguire i portieri.

«Passando alla nuova avventura», ha proseguito, «ringrazio anticipatamente la società per la fiducia, per i sacrifici e per il lavoro quotidiano che sta svolgendo. Ho accettato la proposta senza nessuna esitazione e credo fortemente nel progetto pur sapendo che, essendo una matricola e una squadra con tanti nuovi innesti, non mancheranno le difficoltà. Sono convinto che attraverso la serietà, il lavoro e il divertimento riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni. Non nascondo che uno degli obbiettivi principali è quello di creare aggregazione e coinvolgere il paese nel progetto, nel quale una squadra iscritta ai campionati Figc manca ormai da svariati anni».

La squadra del Meilogu ha iniziato la preparazione in vista dell'inizio del torneo.

