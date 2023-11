Entra nel vivo il mercato di riparazione. Primi movimenti delle società per rinforzare gli organici, sia per puntellare reparti sguarniti che per apportare qualità e quantità alla rosa nel tentativo di raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Lascia ufficialmente il Barisardo, unica squadra ogliastrina in Eccellenza, il capitano Mohamed Camara: il centrocampista ha risolto il contratto con il club del presidente Roberto Ibba. Potrebbe lasciare i biancoblù anche Emanuele Loi, il fuoriquota di Santa Maria Navarrese protagonista già nella passata stagione quando la squadra vinse il campionato di Promozione. Sul centrocampista ha messo gli occhi il Tortolì (Promozione) di Daniele Salerno.

I rossoblù sarebbero vicini a prelevare anche l’attaccante Antonio Vincis dalla Baunese. Per lui si tratterebbe di un ritorno. Chi ha un accordo con il Tortolì è Davide Dessolis, difensore di Mamoiada che ha risolto il contratto con l’Ovodda. Il centrale tornerebbe in Ogliastra dopo l’esperienza dello scorso anno all’Idolo.

Il club di Arzana ha tesserato Abdoulie Nicol, centrocampista che si è svincolato dal Lanusei e, domenica scorsa, ha debuttato (con gol) in casa contro l’Arbus. Il Lanusei si è rinforzato con l’attaccante Pasquale Nappello, attaccante esterno ex Formia. In Prima categoria il Cannonau Jerzu ha salutato l’attaccante Umberto Festa e si guarda intorno per sostituirlo.

Alla Baunese in bilico il futuro di Carlo Mascia. In uscita dalla Castor, che cerca il successore del tecnico Matteo Fois, ci sarebbero Michael Saba, Antonio Criscio e Francesco Lai.

Il Cardedu ha un nuovo allenatore: Roberto Boi (un ritorno per lui) ha sostituito il dimissionario Mario Masia.

