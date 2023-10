Lo spogliatoio è pulito, perfettamente ordinato. Le bottigliette di plastica sono state smaltite negli appositi cestini, separata dalla carta, correttamente differenziata. È il bel gesto del Valledoria, squadra che milita nel campionato di Prima categoria di calcio, al termine del derby giocato contro il Badesi.

Un comportamento che non è passato inosservato, ma che ha anche trovato l’apprezzamento dei padroni di casa, che lo hanno reso pubblico con un post di ringraziamento su Facebook.

Lo spogliatoio, lasciato in perfette condizioni dal Valledoria (foto Badesi 09)

«Visto che è un trend positivo pubblicizzare cose che dovrebbero rientrare nella normalità», si legge, «e che anche noi cerchiamo di fare nelle nostre trasferte già da parecchio tempo, rendiamo pubblico il comportamento del gruppo della Polisportiva Valledoria 1951 che, dopo un derby sentito e combattuto, con gli ospiti battuti in una gara giocata in maniera leale e sportiva, ci hanno riconsegnato lo spogliatoio esattamente come lo avevano trovato, così come fatto anche per la panchina. Sarebbero cose scontate, ma alle volte così non è».

