Forse alla vigilia dell'inizio della Coppa Italia Promozione non ci credeva neanche la stessa società. Il Pozzomaggiore del nuovo corso Antonio Rassu ha compiuto, invece, il miracolo, ottenendo il passaggio agli ottavi di finale. L'ufficialità è arrivata al termine della partita tra Bonorva e Macomerese, le altre due squadre del triangolare, finita 1-0. Una vittoria per la formazione allenata da Gian Mario Rassu che non è comunque servita: a penalizzarla è stata infatti la differenza reti.

Ha premiato proprio il Pozzomaggiore, che ha prima imposto il pari al Bonorva, perdendo i tre punti solo in pieno recupero per colpa di un calcio di rigore realizzato da Solinas, e poi battendo, in trasferta, la squadra allenata da Pierluigi Scotto.

Un risultato importante per i giocatori, ma anche per i dirigenti, e per una squadra che, già da qualche anno, sta puntando decisamente sulla valorizzazione dei giocatori locali. Ora la testa andrà a domenica, per la prima giornata del girone C di Prima categoria, dove affronterà, tra le mura amiche del Donna Luisa Meloni, l'Ozierese 1926.

