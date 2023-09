Tanto pubblico e una manifestazione all'insegna dei valori sportivi per le 24 squadre che hanno animato il 2° Torneo Paolo Tassu riservato alla categoria Allievi.

Ha vinto il Genoa che in finale ha superato l'Olbia 3-0. decisamente più combattute le due semifinali: il Genoa ha sconfitto la Torres in una sfida seguitissima ed emozionante che si è risolta solo nei minuti finali, l'Olbia è stato messo in difficoltà dal sorprendente Pirri.

Nelle giornate del 1° e 2 settembre, nei campi di Latte Dolce e Li Punti si sono date battaglia le squadre provenienti da tutta la Sardegna, da Sassari a Cagliari, passando per Nuoro, Alghero, Porto Torres, Buddusò, Nulvi, Pirri, Budoni, San Teodoro, Ossi.

A far da padroni di casa la Sassari Calcio Latte Dolce che insieme alla ASD voluta dalla famiglia del compianto dirigente Tassu ha organizzato per il secondo anno questa manifestazione, con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna e grazie al sostegno di tantissimi amici e sponsor.

«Una splendida seconda edizione – le parole di Eleonora, Francesca e Susanna Tassu e di Graziella Manai, la compagna di Paolo che insieme con le figlie e la sorella e tutta la famiglia sono promotori dell'evento - che ricorderemo per le tante squadre che hanno partecipato, per lo spettacolo offerto e il sano agonismo dei ragazzi, ciò piaceva a Paolo».

