Giuseppe Collu dirigerà la finalissima del Torneo Manlio Selis: il fischietto di Cagliari arbitrerà l’ultimo atto della 28esima edizione della manifestazione internazionale di calcio giovanile under 14, in programma il 2 giugno allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia.

Un gradito ritorno quello di Collu al Selis dopo la finale tra Real Madrid e Lazio diretta a San Teodoro nel 2018, quando l’arbitro, promosso 2 anni fa in Can A e B, era appena approdato in Serie C.

Dopo Antonio Giua, Maurizio Mariani, Gianluca Manganiello, Federico La Penna e Andrea Colombo, il Selis affida la finale ancora una volta a un arbitro della massima serie, consuetudine che sottolinea l’importanza e il prestigio raggiunti dal torneo che prenderà il via quest’anno venerdì pomeriggio con le prime partire della fase a gironi.

© Riproduzione riservata