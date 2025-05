Goleade, vittorie di misura e un po’ a sorpresa ma anche pareggi a reti inviolate: la prima giornata del Torneo Manlio Selis non si è fatta mancare nulla.

La 28ª edizione della manifestazione di calcio giovanile riservata agli under 14 ha preso il via ieri con sedici gare, andate in scena in Gallura sui campi di Olbia, Arzachena, Monti, Budoni e Loiri Porto San Paolo.

Non stecca al debutto il Cagliari, a segno 3-2 contro la Vigor Perconti, colpaccio del Pirri contro l’Atalanta, e sono tra le poche sarde a punti: cade la Torres, piegata 0-2 dall’Urbetevere, ma anche Budoni, Latte Dolce, Cos e Olbia Academy, con passivi più importanti. Tra le “big” dilagano Roma, Juventus e i campioni in carica dell’Espanyol, che ne fanno 15 alla Gigi Riva.

I risultati: Pisa-Latte Dolce 7-0, Lokomotyv Kyiv-Levante Azzurro 0-0, Atalanta-Pirri 1-2, Juventus-Milton 10-1, Talleres Cordoba-Porto Rotondo 16-0, Milan-Olbia Academy 5-0, Spezia-Romulea 0-0, Roma-San Paolo Sassari 15-0, Urbetevere-Torres 2-0, Flamengo-Club Olimpico Romano 6-0, Sigma Olomouc-Tor Tre Teste 0-4, Inter-Cos Sarrabus 9-0, Espanyol-GR 11 15-0, Vigor Perconti-Cagliari 2-3, Stoccarda-Emanuele Troise 1-1, Genoa-Budoni 7-0.

La fase a gironi verrà completata oggi, con sedici partite la mattina e altre sedici il pomeriggio: le prime due squadre di ciascun girone si qualificheranno per gli ottavi di finale, in programma domani mattina.

