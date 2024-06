La Nettuno Alghero ha partecipato per il terzo anno consecutivo con le sue squadre al Trofeo Nazionale di Verona, confermando i buoni risultati delle precedenti edizioni.

Nella categoria Esordienti 2012, le due squadre hanno vinto i rispettivi gironi di qualificazione, accedendo così alla Fase Finale Oro, perdendo al termine di due buone partite contro due squadre professionistiche, la Juventus e la Feralpisalò.

Buone prove anche per le tre squadre nella categoria Pulcini. Una delle compagini dell'Annata 2013 ha collezionato due vittorie e un pareggio, vincendo il proprio girone nella Fase Finale Argento.

«I risultati ottenuti a Verona dai nostri atleti non sono certamente casuali, ma il frutto di un intenso e programmato lavoro messo in atto da settembre ad oggi. Il lavoro fatto bene premia e dà sempre meritati riscontri positivi e tutta la famiglia della Nettuno Alghero è orgogliosa di quanto costruito e ottenuto dai nostri giovani calciatori. Partecipando a questa competizione, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di vivere delle esperienze e delle emozioni che li arricchiranno come persone e come sportivi», dichiarano dalla sede del club algherese.

