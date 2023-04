Nessuna sorpresa, e i campioni in carica dell’Inter ancora in corsa, al 26° Torneo Mondiale “Manlio Selis”, manifestazione di calcio giovanile Under 13 in programma fino a domani sui campi di Gallura.

Passano gli ottavi di finale tutte le “big”, con i seguenti risultati:

Inter-Crystal Palace 4-0;

Milan-Tor Tre Teste Roma 7-1;

Varesina-Torino 0-1;

Roma-Vado Ligure 2-0;

Juventus-Blue Devils Napoli 5-0;

Espanyol-Pisa 3-0;

Paris Saint-Germain-Ubertevere 2-0;

Atalanta-Genoa 4-1.

La giornata si chiuderà con i quarti di finale, che vedono in gara 6 formazioni italiane e 2 straniere con questo programma:

Torino-Milan, che si giocherà allo stadio “Mameli” di Monti alle 17;

Juventus-Espanyol al “Pirina” di Arzachena alle 17;

Paris Saint-Germain-Atalanta al “Signora Chiara” di Calangianus alle 17;

Roma-Inter al Geovillage di Olbia alle 18.

Domani le semifinali in contemporanea, a partire dalle 10, a Olbia e ad Arzachena, finalissima con fischio d’inizio alle 17 allo stadio “Manconi” di Tempio.

