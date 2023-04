Tribuna coperta piena di tifosi, con diverse famiglie e clima rilassato al “Vanni Sanna” per l’amichevole fra Torres e Latte Dolce. La gara è finita 3-1 per la Torres che ha sfoggiato la maglia oro ma era solo un pretesto per rivedere tutti o quasi i protagonisti della stagione delle due squadr e festeggiare i rispettivi risultati. La Torres ha ottenuto la salvezza in serie C senza playout e il latte Dolce è tornato subito in serie D dopo un solo anno di Eccellenza.

Da segnalare il rientro di Sanat a cinque mesi dall’infortunio: l’esterno offensivo ha preso anche la traversa con un bel tiro a girare.

La cronaca. Pronti via, Latte Dolce affonda sulla destra con Grassi, traversone e Scognamillo insacca. Al 14’ pareggio della Torres (in maglia oro) su presa difettosa del portiere Congiunti che consente a Bonavolontà di mettere dentro praticamente sulla linea. Latte Dolce di nuovo in gol con Saba al 16’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la rete viene annullata.

Nella ripresa al 54’ Pierangeli a destra entra in area e salta anche il portiere ma conclude debole e quasi sulla linea intercetta Lombardo

Al 72’ invece Saporiti serve Diakite sottoporta ma la conclusione è sul portiere Panai. E sempre Diakite dopo grande scambio con Ruocco trova l’opposizione di Panai.

All’80’ Diakite finalmente segna: prima la palla finisce sul palo sinistro poi riprende e insacca. Poco dopo insacca di testa Masala per il 3-1.

