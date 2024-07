Comincia a prendere forma la Tharros Femminile 2024/2025, che parteciperà al prossimo torneo nazionale di Serie C. La società biancorossa, infatti, nelle scorse ore ha ufficializzato diverse conferme e un nuovo acquisto. Tra le atlete confermate, anche nella prossima stagione saranno a disposizione di mister Luca Suella le giocatrici di difesa Sofia Angioni e Chiara Dessì, le centrocampiste Laura Marras, Marta Serra e Denise Lai e l’attaccante Maura Mattana. Il nuovo acquisto, invece, è Erika Sorce, portiere del 2005 che nelle ultime 4 stagioni ha militato nelle fila del Palermo Women, con la quale ha anche raggiunto la finale della Coppa Italia Serie C Nazionale. Nelle scorse stagioni, inoltre, si è messa in luce ottenendo la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Femminile LND e partecipato all’ultimo torneo “Women’s Viareggio Cup”. Nei prossimi giorni dovrebbero essere ufficializzati ulteriori nuovi innesti in rosa.

