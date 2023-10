Un altro turno (ottavo) positivo, per le squadre galluresi del campionato di Eccellenza. Tutte guadagnano punti, ed anche chi non ha giocato (Calangianus) mantiene la posizione in classifica. I giallorossi infatti, che osservavano il turno di riposo, non sono stati superati , per cui mantengono il penultimo posto con 4 punti. Inoltre le squadre che li precedevano hanno pareggiato o perso. In pratica si è confermato il bottino numerico di 7 punti ,così come nel turno precedente, ma con la non trascurabile differenza che nessuna delle 4 ha perso. Ancora meglio era andata alla sesta giornata quando si era sfiorato l'en plein con le vittorie di Calangianus e San Teodoro Porto Rotondo in trasferta e del Tempio in casa e con l'Ilvamaddalena che aveva pareggiato ad Oristano contro la Tharros.

Tornando all'attualità è il Tempio a meritare l'apertura grazie alla bella vittoria ottenuta al "Manconi" contro quel Taloro Gavoi che detiene il primato di presenze nella Serie A sarda. Dato, come suol dirsi, a Cesare quel che è di Cesare, analizzando la prova dei "galletti" c'è da sottolineare che solo nella seconda parte dell' incontro gli uomini di mister Cantara hanno unito al gioco la concretezza sotto rete. È stato il duo Virdis-Igene, con il secondo subentrato al primo, a far breccia nella robusta retroguardia gavoese. Ma i rossoblù nuoresi possono a ragione recriminare per i due legni colpiti ed una bella parata del portiere. L'altra vittoria è quella della capolista Ilvamaddalena che contro il Quartu si è concessa la manita, quasi a voler dimostrare che è capace di vincere con punteggi che vanno ben oltre quelli di misura finora ottenuti . In goal sono andati 5 giocatori diversi: Madero ,N. Maitini, Kiwobo, Sias e capitan Di Pietro.

Inoltre in settimana gli isolani si erano assicurati , pur sconfitti dal Tempio, la semifinale di Coppa Italia , dove saranno opposti all' Ossese.Per completare il quadro parliamo del San Teodoro , che dopo tre vittorie di fila , si è dovuto accontentare di un pareggio in quel di Iglesias. Il goal del pari l'ha messo a segno quel sempre più infallibile cecchino , non a caso capocannoniere del torneo, che risponde al nome di Alessio Mulas , che così raggiunge quota 8 reti.

