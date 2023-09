Vincono Ferrini, Ghilarza, Ilva, Sant’Elena, Taloro, Tempio, Li Punti e Barisardo. Neanche un pareggio. Questi i risultati della prima giornata del campionato di Eccellenza. Il Sant’Elena ha battuto di misura (1-0) la Tharros nella sfida tra ex nobili. A segno l’esperto Caboni. Con lo stesso risultato il Tempio ha sconfitto l’Iglesias. Decisivo il gol di Igene.

Successo per 1-0 anche per l’Ilva contro l’Ossese con marcatura di Maitini. A Cagliari, la Ferrini ha piegato (2-1) il San Teodoro grazie alle reti di Figos e Mele. Inizia col piede giusto la 24esima stagione nel massimo campionato regionale per il Taloro che ha superato (2-0) la Villacidrese con le firme di Ricci e del solito Mele.

La matricola Barisardo ha vinto (1-2) a Bonorva contro il Bosa. Tre punti pure per il Ghilarza che ha avuto la meglio (2-0) sul Calangianus. Pioggia di gol a Sassari col Li Punti che ha vinto (5-3) col Villasimius. Ha riposato il Carbonia.

