In Eccellenza si rinforza anche il Li Punti. Alla corte dell'allenatore Cosimo Salis approda il centrocampista brasiliano Raffaro Pucinelli, ex Bosa.

Un giocatore dai piedi buoni capace di fare la differenza.

Il Ghilarza ha confermato Matteo Atzei, giocatore duttile che sa adattarsi in diversi ruoli e nelle ultime due stagioni ha realizzato complessivamente 25 reti.

Non male in un campionato molto difficile come quello di Eccellenza. Atzei quest'anno si propone di fare ancora meglio.

