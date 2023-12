L'ultima giornata del girone di andata, giocata all'antivigilia di Natale e che ha chiuso il 2023, ha regalato alle squadre galluresi del campionato di Eccellenza punti e soddisfazioni. In primis quelle che hanno avuto le due sormontate dal "Limbara", Calangianus e Tempio , uscite dai rispettivi confronti , con il Bosa al "Signora Chiara" i primi, ed ottenendo la prima vittoria in trasferta gli azzurri , con il massimo dei punti. Si è dovuto accontentare invece di un sol punto, opposto al sempre ostico Taloro Gavoi, il San Teodoro Porto Rotondo , che in ogni caso gravita sempre in orbita play off. Anche in questo ultimo turno è rimasto a secco di goal il capocannoniere del girone Alessio Mulas, ma per lui c'è un intero girone di ritorno per riprendere a segnare.

È stato invece sospeso l'incontro che vedeva opposte le due prime della classe, Ilvamaddalena e Ferrini , con gli isolani che si erano laureati campioni d'iverno già dal turno precedente. Propio quest'ultimo traguardo accompagnato dalla ricorrenza dei 120 anni di vita del glorioso sodalizio maddalenino è stato, per così dire, festeggiato di nuovo, con la chicca della presenza di un icona del calcio che risponde al nome di Gigi Riva.

Tornando brevemente alle due galluresi dell'interno ed alle loro vittorie emergono alcune interessanti spigolature come ad esempio il goal partita messo a segno nella vittoria del Calangianus. Questo è stato realizzato da un calangianese doc, Raffaele Sambiagio, con un azione stupenda :partita dalla linea di centrocampo in uno strabiliante slalom e conclusa da un tiro che si insaccava sotto l'incrocio. Veramente Chapeau! E che dire dell'incontenibile gioia del 20enne , non nuovo a gesti tecnici del genere, che si è sciolta nell'abbraccio ad Andrea Gori, veterano del calcio giallorosso e novello padre del primogenito Riccardo. Per concludere un focus sugli autori dei goal della prima vittoria esterna del Tempio che sono gli stessi del turno precedente. Ebbene il trio , che puo' essere tranquillante definito delle meraviglie e formato da: Giovanni Bulla, Victory Igene , Alessio Virdis.

