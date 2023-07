Altro rinforzo per l'Ilvamaddalena. Alla corte di Carlo Cotroneo arriva il difensore centrale Nicolàs Madero.

Il giocatore uruguaiano, classe 1993, dopo aver giocato in Uruguay, nel 2014 si è trasferito in Svizzera, al Chiasso. Successivamente esperienze in Italia, tra cui quella con la Nuorese in Serie D nel 2017/2018, ed in Spagna, dove ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Viveiro CF.

L'ex Bosa Raffaro Pucinelli, centrocampista brasiliano classe 1995, passa al Li Punti di Cosimo Salis.

