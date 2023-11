Sette vittorie e tre pareggi, per un totale di 24 punti in classifica: questo il bottino dell'Ilvamaddalena nelle prime undici giornate del campionato di Eccellenza che la vede in testa con cinque punti di vantaggio sul Ghilarza e sei sul Tempio.

Ma non sazia, la squadra di Carlo Cotroneo continua nella sua campagna di rafforzamento con l'obiettivo di vincere il campionato e ritornare, dopo solo un anno di purgatorio, in Serie D. La società ha quindi annunciato l'ingaggio di Alain Pecharroman, un trequartista classe 1992 di nazionalità spagnola.

Nell’ultima stagione ha giocato ad Andorra, nella formazione dell’Inter Club d’Escaldes.

