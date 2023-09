In Eccellenza si è giocata la terza giornata. L’Ilvamaddalena supera (1-0) la Villacidrese e resta sola in testa. Per la squadra di Carlo Cotroneo decisiva la rete di Maitini.

A Gavoi, il sorprendente Barisardo blocca il Taloro. Le due squadre salgono a 7 punti. Rossoblù avanti con Flachi su rigore, poi il pari di Muggianu.

Pareggia (1-1) anche il Ghilarza contro l’Ossese. Le marcature di Chelo per i bianconeri e Vinci per la squadra di Demartis.

Il derby del Sulcis va al Carbonia: vittoria (1-0) contro l’Iglesias grazie ad un gol di Porcheddu su rigore.

La Ferrini Cagliari piega (2-0) il Calangianus e aggancia in seconda posizione Barisardo, Taloro e Ghilarza. A segno Podda e Carboni.

Grande vittoria del Villasimius che in rimonta supera (3-1) l’ostico San Teodoro. Ospiti avanti con Mulas. Poi le reti dei sarrabesi firmate da Kassama, Rinino e Camba.

Al Nino Manconi, il Tempio si aggiudica (2-1) la sfida tra ex nobili con la Tharros. Decisiva la doppietta di Donati. In mezzo il gol di Piras per gli oristanesi.

Al Cagliari, il Li Punti supera (0-2) il Sant’Elena. Le marcature di Padovani e Sylla.

