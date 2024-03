Si è disputata oggi la decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. La capolista Ilvamaddalena travolge (3-0) in casa il Carbonia riscattando subito la sconfitta di mercoledì scorso contro il Li Punti. Netto successo (2-5) del Tempio nello scontro diretto contro il Ghilarza. I galletti si riprendono la seconda piazza (-11 dalla vetta) scavalcando l’Ossese, battuta (1-2) da un’Iglesias in gran salute.

Inaspettata battuta d’arresto (0-1) per il Villasimius, battuto all’Is Casas dal Barisardo. Per i sarrabesi si ferma a sette la serie utile.

Vittoria (1-0) preziosa per la Ferrini contro il Sant’Elena. A segno il solito Alessio Figos. I blucerchiati salgono in terza posizione. Sempre ultimi i quartesi in compagnia della Villacidrese che ha riposato.

Pareggio (1-1) tra San Teodoro e Li Punti. In chiave salvezza/playout, tre punti d’oro per il Calangianus che piega (1-0) la Tharros. Il Taloro batte (1-0) ed inguaia il Bosa.

© Riproduzione riservata