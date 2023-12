Dopo Santiago Arnaudo, il Li Punti allenato da Cosimo Salis mette a segno altri due colpi di mercato.

La società sassarese, che disputa il campionato di Eccellenza, ha annunciato gli arrivi di Bruno Lemiechevsky, per lui si tratta di un ritorno, e di Eduardo 'Dudu' Voltan, mediano classe 2000.

A loro il compito di dare manforte all'organico già a disposizione di mister Salis. La squadra, reduce dalla sconfitta interna di ieri al Li Punti Stadium di via Pala di Carru contro l'Iglesias, ha attualmente 18 punti in classifica.

Per la squadra c'è ora il turno di riposo che anticipa la partita esterna, in casa del Villasimius, in programma sabato 6 gennaio e valida come prima giornata del girone di ritorno.

