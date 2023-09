Una marcia sicura quella dell'Ilvamaddalena che retrocessa la scorsa stagione dalla Serie D, comanda ora la classifica dell'Eccellenza. Con numeri davvero curiosi, tre gol, tre vittorie, nove punti in tre partite. Zero reti subite. Vittorie col minimo indispensabile insomma.

Ieri la squadra del mister laziale Carlo Cotroneo ha piegato la Villacidrese per 1-0 (rete di Matini al 43'): tre punti d'oro in una classifica ovviamente ancora tutta da delineare. Alle sue spalle infatti Ferrini, Ghilarza, Taloro e Barisardo che di punti ne hanno conquistato sette. Carlo Cotroneo non è un tecnico che ama i proclami. In Sardegna c'è stato alcuni anni fa, alla guida del Castiadas: un tecnico preparato, ambizioso, che dà tutto.

A Castiadas ha fatto bene, poi è tornato nella penisola con la Sardegna nel cuore. Quest'anno è tornato in Eccellenza dopo che la scorsa stagione ha allenato in D. Una sua scelta. Prima al sud col Castiadas, ora a nord con l'Ilva, a La Maddalena. Ha contribuito ad allestire una squadra sicuramente competitiva. I conti, ha sempre detto, si faranno alla fine.

Domenica l'Ilva rischia di essere superata in classifica visto che osserverà il suo turno di riposo.

Previsto anche lo scontro diretto fra due delle squadre seconde: Barisardo-Ghilarza. La Ferrini giocherà a Villacidro. Il Taloro a Iglesias. Impegni non facili per tutte. Con l'Ilva che potrebbe anche restare sola ancora in vetta.

