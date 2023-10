Quattro partite, zero punti: questo il bilancio del San Teodoro-Porto Rotondo sino a questo momento nel campionato di Eccellenza. Una situazione che ha costretto la società a sollevare dall'incarico l'allenatore Simone Marini.

«Si ringrazia lui ed il suo Staff per il lavoro svolto con serietà e dedizione nella passata e nella presente stagione, per gli indimenticabili anni calcistici trascorsi alla guida della Polisportiva Porto Rotondo e augura al tecnico le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera calcistica», si legge in una nota della società.

Il nuovo allenatore è Riccardo Sanna, già in passato tecnico della Polisportiva Porto Rotondo, Budoni e Posada.

«Tutti gli addetti ai lavori rivolgono al nuovo mister un caloroso ben venuto e augurano un buon lavoro per il proseguo della stagione sportiva», concludono i dirigenti.

