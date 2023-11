Nuovo acquisto in casa Li Punti, formazione che disputa il campionato di Eccellenza.

A disposizione dell'allenatore Cosimo Salis c'è anche Santiago Arnaudo, centrocampista argentino classe 1999. Per lui anche esperienze con Posada, Villasimius e Tharros.

Ora per i sassaresi, che restano a 17 punti in classifica dopo la battuta d'arresto di ieri in casa contro l'Ossese, la testa va alla sfida di domenica prossima, salvo anticipo dell'ultimo momento, in casa del Calangianus, che ieri ha battuto, in trasferta, il Sant'Elena.

Antonio Caria

