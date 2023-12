Tra le galluresi che disputano il campionato di Eccellenza c'è chi gioisce ma anche chi non ha ottenuto punti non si dispera. Ilvamaddalena e Tempio, ovvero le due che stazionano nella parte più nobile della classifica, hanno di che gioire avendo ottenuto, nel penultimo turno di andata, il massimo.

A seguito di questi successi i primi rimangono saldamente in vetta alla classifica con 37 punti, a + 7 dalla seconda, vale a dire la Ferrini, che in questo scorcio di stagione sta girando a mille. Nel turno prenatalizio saranno proprio prima e seconda ad incontrarsi nel capoluogo.

Il terzo gradino della graduatoria è occupato nuovamente dal Tempio che lo ha riconquistato grazie alla vittoria casalinga sul Barisardo e nel contempo ha approfittato, nel passo falso interno del Ghilarza, punito proprio dalla Ferrini. A questo punto, per gli uomini di Giuseppe Cantara, è davvero improcrastinabile ottenere i tre punti, già sabato prossimo, nella comunque insidiosa trasferta di Villacidro.

Passando alle due restanti galluresi, per entrambe non è andata come si attendevano. Allo stesso tempo però le sconfitte subite non hanno avuto risvolti così gravi sulla classifica. I Teodorotondini sono inciampati in casa della capolista e il capocannoniere Alessio Mulas è rimasto a secco. Ciò nonostante i risvolti in classifica non sono stati rovinosi, essendo rimasti sempre sotto di un punto, dalla zona play off. Anche il Calangianus, dopo l'exploit nel derby dell'alta Gallura, si aspettava di cogliere un risultato positivo, ma poi si è dovuto arrendere nel finale in casa del Taloro.

Anche in questo caso la classifica non si è modificata di molto, anche se i giallorossi sono ripiombati in zona retrocessione ma i play out, adesso come adesso, sono distanti 3 punti. Per raggiungerli sarebbe sufficiente (cosa più facile da dirsi che da farsi), battere al "Signora Chiara" il Bosa. Così facendo, approfittando anche del turno di riposo che il calendario assegna al Li Punti, sotto l'albero ritroverebbero un posto nei play out, se non, in base ai risultati delle altre di coda, anche un po’ più su, sebbene a pari punti con altre squadre.

