Nuovo arrivo in casa Guspini che si appresta ad affrontare il Cus Cagliari nella quattordicesima giornata del campionato di Promozione.

Dopo Massimiliano Aru, il Direttore sportivo Luca Bobo è riuscito a concludere l'accordo con Stefano Gialliano. Il portiere, classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Villacidrese e due stagioni in promozione, una stagione al Gonnosfanadiga sempre in promozione, per poi tornare alla Villacidrese. Successivamente ha disputato il campionato in Prima categoria con la Don Bosco Fortitudo e la Monreale.

In Eccellenza, Felime Aimi è un nuovo giocatore della Villacidrese. Brasiliano classe 1998, è un centrocampista offensivo che inizia la sua carriera in patria per poi trasferirsi in Spagna, prima al Paiporta Cf e dopo all'Unionistas Cf. L'anno dopo arriva in Germania, al Sv Bauerbach per poi tornare in Spagna, l'anno successivo, al Patacona. Finalmente trova l'Italia vestendo la maglietta del Barisardo per due stagioni.

