In Eccellenza, va in scena (ore 16) la terza giornata. Al comunale “Zichina” di La Maddalena, la squadra di Carlo Cotroneo affronta la Villacidrese, ancora a quota “0” in classifica. Da non perdere il derby dello “Zoboli” tra Carbonia e Iglesias con tanti ex in campo. Entrambe le formazioni puntano al primo successo.

Al “Nino Manconi” di Tempio altro match dal sapore antico tra galletti e Tharros. Sfida d'alta classifica a Gavoi dove si troveranno davanti Taloro e Barisardo, due delle quattro formazioni (le altre sono Ilva e Ghilarza) a punteggio pieno.

Il Ghilarza di Demartis riceve l’ostica Ossese. A Mulinu Becciu il Sant’Elena deve vedersela con il Li Punti. La Ferrini ospita il Calangianus mentre all’"Is Casas”, il Villasimius di Nicola Manunza attende il San Teodoro. Un avversario difficile e una gara che si annuncia di grande equilibrio.

