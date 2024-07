Primi due colpi in casa Uta che si assicura le prestazioni di Marco Dessena e Silvio Fanni. La società biancoverde intende rinforzare il suo organico in vista della prossima stagione che, per la prima volta nella loro storia, sarà in Promozione. Dopo la vittoria del Girone A di Prima Categoria, la squadra di Saba è in cerca di nuovi profili per provare a raggiungere la salvezza il prima possibile nel nuovo campionato.

Il primo, Marco Dessena, arriva dal Cus Cagliari dove ha contribuito ampiamente al raggiungimento del sesto posto in classifica nel campionato di Promozione della stagione 2024-2025. Si tratta di un centrocampista che nei suoi anni migliori ha ricoperto anche il ruolo di attaccante. Sarà un giocatore che porterà alla corte di Saba un bagaglio di esperienza non da poco, dato che ha militato in Serie C nella Villacidrese, ma anche diverse avventure in Eccellenza e Serie D con Castiadas e Muravera tra le tante. Ora un nuovo progetto giovane e ambizioso come quello dell’Uta, ma a 37 anni, Marco Dessena vuole continuare a stupire.

Il secondo acquisto in casa Uta invece è Silvio Fanni, attaccante che la scorsa stagione ha militato nell’Asseminese, squadra che nel Girone A della Prima Categoria si è piazzata settima con 42 punti. Anche per lui tanta esperienza per rimpolpare un parco attaccanti che sarà privo di Mattia Cossu e Cristian Billai per la prossima stagione, entrambi in uscita.

«Intendiamo allestire una rosa che ci permetta di mantenere la categoria – commenta il presidente dell’Uta Marco Baroncelli – Siamo consapevoli che non sarà una stagione facile, con tante incognite e compagini molto attrezzate. Gli innesti di Dessena e Fanni ci permettono di rimpolpare due reparti (centrocampo e attacco) che da un punto di vista numerico andavano migliorati. Oltre al lato tecnico, i ragazzi che verranno qua devono essere delle persone importanti anche sotto il punto di vista caratteriale, per fare sì che questo gruppo chiamato famiglia vada avanti a prescindere dal risultato finale».

