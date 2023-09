Comincia domani alle 17.30 la Coppa Italia di Promozione, con la prima giornata dei triangolari (le altre due saranno il 10 e 17 settembre, in contemporanea con le sfide di andata e ritorno degli accoppiamenti). Per questa stagione, il Comitato regionale ha deciso di inserire anche le cinque seconde classificate dei gironi di Prima Categoria dello scorso anno, assieme a tutte le trentasei partecipanti ai due gironi di Promozione.

In campo. Su nove partite, quattro riguardano le squadre che giocheranno nel Girone A e cinque quelle del B. Nei triangolari del Sud Sardegna derby in Arbus-Guspini e Pirri-CUS Cagliari, mentre il Castiadas di Cristian Dessì (che ha allestito una rosa con diversi giocatori provenienti dall'Eccellenza) ospita il Selargius nell'esordio di Stefano Pani come nuovo allenatore, con una squadra molto giovane arricchita da due veterani di ritorno come il difensore Pierluigi Porcu e l'attaccante Fabio Argiolas. Debutta in casa dell'Orrolese una delle grandi favorite, il Monastir di Marcello Angheleddu che in estate ha preso i vari Alessio D'Agostino, Alessandro Masia, Gianmarco Paulis, Simone Pinna e Mauro Ragatzu, per una squadra che non sfigurerebbe nemmeno in Eccellenza. C'è grande attesa anche per la prima del nuovo corso della Nuorese, a Ovodda, così come per la neopromossa Alghero che si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni (e tanti giocatori di spicco, fra cui Giuseppe Meloni) e debutta a Sennori con calcio d'inizio alle 18. Fra le altre sfide Coghinas-Luogosanto, Posada-Siniscola e Pozzomaggiore-Bonorva.

Il programma della Coppa Italia. Nove squadre attendono di conoscere il nome dell'avversario: riposa nella seconda giornata la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, chi ha giocato in trasferta. Questi i club che entreranno in gioco il 10 settembre: Porto Torres (Sennori-Alghero), Porto Cervo (Coghinas-Luogosanto), Macomerese (Pozzomaggiore-Bonorva), Tuttavista Galtellì (Posada-Siniscola), Fonni (Nuorese-Ovodda), Gonnosfanadiga (Arbus-Guspini), Gialeto (Orrolese-Monastir), Atletico Cagliari (Pirri-CUS Cagliari) e Vecchio Borgo Sant'Elia (Castiadas-Selargius). Gli accoppiamenti sono Tortolì-Baunese, Idolo-Lanusei, Arborea-Terralba Francesco Bellu, Abbasanta-Santa Giusta, Verde Isola-Villamassargia, Stintino-Lanteri Sassari e Campanedda-Usinese.

