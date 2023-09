Dopo le prime partite disputate domenica scorsa, tutte dedicate alla prima giornata dei triangolari, la Coppa Italia Promozione prosegue nel prossimo weekend. Si gioca la seconda giornata dei gironi a tre e l'andata degli accoppiamenti singoli.

I triangolari. Entrano in campo le squadre che hanno riposato alla prima giornata. Riposa chi ha vinto la prima partita oppure, in caso di pareggio, chi era in trasferta. Giocano tutte domenica alle 17.30, l'unica variazione di orario è per Fonni-Ovodda che inizia alle 17 (riposa la Nuorese, a 3 punti). Le partite sono Gonnosfanadiga-Arbus Costa Verde (riposa il Guspini, a 3 punti), Atletico Cagliari-Pirri (riposa il CUS Cagliari, a 3 punti), Vecchio Borgo Sant'Elia-Castiadas (riposa il Selargius, a 3 punti), Gialeto-Orrolese (si gioca a Nuraminis, riposa il Monastir a 1 punto), Tuttavista Galtellì-Posada (riposa il Siniscola Montalbo, a 1 punto), Macomerese-Pozzomaggiore (riposa il Bonorva, a 1 punto), Alghero-Porto Torres (riposa il Sennori, a 3 punti) e Porto Cervo-Coghinas (riposa il Luogosanto, a 3 punti). Domenica 17 settembre alle 17.30 la terza e ultima giornata.

Gli accoppiamenti. Oltre alle squadre che hanno riposato alla prima giornata, debutto stagionale anche per quelle dei sette accoppiamenti. Fra questi anche l'Usinese, che non avrebbe dovuto partecipare al primo turno (in quanto campione in carica della Coppa Italia Promozione) ma ha chiesto e ottenuto di essere inserita. I detentori del titolo hanno l'esordio sabato alle 18 a Campanedda, l'altro anticipo è Stintino-Lanteri Sassari sabato alle 17.30. Ventiquattro ore dopo le altre sfide: Abbasanta-Santa Giusta, Arborea-Terralba Francesco Bellu, Tortolì-Baunese, Idolo-Lanusei e Verde Isola-Villamassargia (si gioca a Sant'Antioco). Anche in questo caso ritorno il 17.

