Cambia all'ultimo il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione, complice un risultato definito a tavolino. L'Atletico Cagliari perde 3-0 a tavolino la partita che domenica scorsa aveva vinto 0-1 in casa del Cus Cagliari: questo perché, a seguito di reclamo della società ospitante, si è verificato che il calciatore Marco Monni degli ospiti non avesse mai scontato una squalifica risalente alla scorsa stagione, scendendo in campo domenica pur non potendo. Per questo motivo l'Atletico Cagliari perde a tavolino la partita e anche la qualificazione, visto che aveva chiuso in testa il triangolare con 4 punti davanti al CUS Cagliari (ora qualificato) e al Pirri.

Fra le squalifiche, pesanti le sanzioni per Andrea Napoli della Verde Isola e Nicola Farci del Villamassargia: quattro giornate a testa, entrambi espulsi per aver rivolto frasi ingiuriose all'arbitro dopo un fallo fischiato contro.

Il programma. Gli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione si giocheranno mercoledì 11 ottobre (gare di andata) e mercoledì 25 ottobre (ritorno). Il Cus Cagliari, ultima qualificata in ordine di tempo, giocherà con la Verde Isola (andata nel Sulcis), mentre le altre partite sono Lanteri Sassari-Luogosanto, Usinese-Alghero, Siniscola Montalbo-Nuorese, Tortolì-Idolo, Santa Giusta-Pozzomaggiore, Arborea-Guspini e l'interessante Selargius-Monastir.

