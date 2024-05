La Mediterranea conquista la promozione in Serie A femminile. Non poteva chiudersi meglio la stagione della squadra allenata da Versace, che dopo aver dominato tutta la stagione regolare, ha festeggiato la promozione nel massimo campionato italiano di calcio a 5 femminile attraverso gli spareggi contro la Roma.

Dopo il 4-3 casalingo dell'andata, le cagliaritane hanno pareggiato 3-3 a Fiano Romano grazie ad un autogol e le reti di Gasparini e Mendes. Al triplice fischio scatta la festa per le rossoblù: la Mediterranea ha riportato la Sardegna nella Serie A di calcio a 5 femminile.

Stasera tocca invece alla Leonardo nel maschile. Gli arancioneri giocano alle 19 l'andata delle semifinali dei playoff di A2 élite contro il Pordenone. In palio un posto per la finale del 2 giugno che assegna un posto per la prossima Serie A maschile.

© Riproduzione riservata