La prossima Serie C1 di calcio a 5 rischia di restare senza l'MC5 di Mogoro. La società va verso la rinuncia e la mancata presentazione al match di Coppa Italia di ieri rappresenta un'ulteriore prova. I giocatori, tramite i propri profili social, avevano di fatto confermato le voci rimettendosi sul mercato. A questo punto, salvo ulteriori sorprese e novità, mancherebbe solo l'ufficialità per la rinuncia del Mogoro al massimo campionato regionale.

Coppa Italia. Ieri il Mogoro avrebbe dovuto affrontare il Villasor per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia. La gara non è stata però disputata e anche il successo nella prima giornata contro la Villacidrese (5-2) potrebbe essere cancellato. Nell'altra gara del gruppo B, la San Sebastiano Ussana ha superato 9-3 proprio la Villacidrese. Nel girone A, Ichnos Sassari e Fanni Futsal Sassari guidano appaiate a quota 4 punti dopo le rispettive vittorie contro Babylon (4-3) e Happy Fitness (6-2). Nel girone C, Quartu primo a punteggio pieno dopo il 6-0 sul Villaspeciosa. Primi tre punti per il Cus Cagliari che ha battuto 3-0 il Futsal 4 Mori.

Coppa Divisione. Ha preso il via anche la stagione del calcio a 5 nazionale, con le prime gare della Coppa Divisione, da quest'anno dedicata alle selezioni Under 23. Dieci le sarde in corsa, divise in tre triangolari e un accoppiamento. Nel match d'andata della sfida a due, l'Elmas ha ipotecato il passaggio del turno con il 12-2 sul Domus Chia. Nel triangolare L1, il Città di Cagliari è stato sconfitto dal Futsal Alghero 4-3. Ora le due isolane dovranno affrontare il Ciampino per accedere alla fase successiva. Nel triangolare L3 il Monastir ha vinto 4-3 sul campo del C'è Chi Ciak, mentre ha riposato il Sestu Città Mediterranea. Nel triangolare L4, la Jasnagora si è imposta 6-0 sul Sardinia Futsal (turno di riposo per la Leonardo).

