Il Domus Chia insegue la promozione in Serie B. Dopo il secondo posto nel campionato regionale di C1 e aver eliminato il Genzano nel primo turno dei playoff nazionali, la squadra di Luca Catta è giunta all'ultimo atto.

Per tornare in Serie B dopo un solo anno il Domus Chia dovrà superare nel doppio confronto il Torremaggiore. L'andata è in programma domani alle ore 18 a Domus De Maria. Il ritorno decisivo in Puglia il 18 giugno.

Novità Sestu. Il Sestu Città Mediterranea ha annunciato il suo nuovo allenatore. Sarà Simone Casu a guidare i campidanesi nel prossimo campionato di Serie A2 dopo l'addio di Mario Mura.

