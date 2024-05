Poker Leonardo nell'andata delle semifinali playoff di A2 élite. Al PalaConi i cagliaritani battono 4-1 il Pordenone, assicurandosi un bel vantaggio in vista del ritorno del 27 maggio in Friuli. Bastano 19 secondi a Dos Santos per sbloccare il match.

Il primo tempo si chiude sul 3-0 con Demurtas e Acco. Nella ripresa allunga Guti, mentre nel finale gli ospiti accorciano con la rete del definitivo 4-1.

Lunedì prossimo la squadra di Petruso giocherà il ritorno a Pordenone con tre reti di vantaggio da gestire. In caso di passaggio del turno, si disputerà il 2 giugno la finalissima di Faenza che mette in palio la promozione in Serie A.

© Riproduzione riservata