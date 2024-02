La tredicesima giornata del campionato di C1 certifica ufficialmente la fuga di San Sebastiano Ussana e Quartu per la lotta al vertice. Perde terreno invece la Villacidrese, sconfitta 4-2 in trasferta dalla Fanni Futsal Sassari e ora lontanta 7 punti dalla vetta. Il primo posto è sempre dell'Ussana, che ha battuto 8-3 il Cus Cagliari. Più sofferta la vittoria dei quartesi, che hanno avuto la meglio del Babylon ultimo in classifica per 10-9. In trasferta contro il Futsal Villasor, l'Ichnos Sassari si è imposto per 9-2, mentre in casa contro il Villaspeciosa, l'Happy Fitness Center ha vinto 5-4. Non ha giocato il Futsal 4 Mori per il turno di riposo.

Femminile. Non si ferma la marcia della Mediterranea in Serie B. La capolista del girone A ha conquistato la tredicesima vittoria in altrettante partite di campionato, battendo 6-4 la Futsal Hurricane in trasferta. Vittoria esterna anche per l'Athena Sassari con l'8-5 sul Villaguardia. In casa contro la L84, la Jasnagora si è invece presa lo scontro diretto imponendosi per 2-0. Nel girone B, sorride l'Arzachena con l'1-0 sul campo della Virtus Ciampino, mentre lo Shardana Futsal perde 7-1 in casa contro l'Eventi Futsal. In Serie C, è fuga a due tra Cus Cagliari e Ittiri Sprint, appaiate in testa a quota 22 punti. Le universitarie hanno battuto 13-0 l'Aiace Telamonio, mentre l'Ittiri ha avuto la meglio dell'Ampurias per 7-2. Successo esterno del Tiro Libero per 4-3 sul Monastir, mentre Futsal Quartu e Arborea hanno vinto in casa rispettivamente contro Decimoputzu (3-2) e Sardinia Futsal (11-1).

Ripresa. Dopo la sosta per le nazionali, riprendono nel weekend i campionati maschili di Serie A2 élite, A2 e Serie B delle squadre sarde. Inizia l'ultima parte di stagione, quella decisiva per raggiungere i rispettivi obiettivi. Tornerà ad allenarsi con la Leonardo l'azzurro Riccardo Siddi, fresco di esordio con la maglia della Nazionale nelle amichevoli giocate a Rabat contro il Marocco.

