La doppietta di Mariano Quintairos regala al 360GG Monastir il passaggio del turno in Coppa della Divisione. Nella giornata di ieri è andato in scena al PalaConi il derby tra la formazione di Diego Podda e la Leonardo per i trentaduesimi del torneo.

La gara si è rivelata combattuta ed equilibrata, con il 360GG che è riuscito a sbloccare il match al 7' del primo tempo con Quintaiors. Al 5' della ripresa il pareggio di Ennas che ha inchiodato a lungo il match sull'1-1. Ad evitare i supplementari ci ha pensato nuovamente Quintairos a un minuto e trentasette dalla sirena finale su assist di Araça. Nei sedicesimi di finale, i bianconeri affronteranno la vincente di Sporting Hornets Roma-Ciampino Aniene, in programma la prossima settimana.

Campionati. Sabato si torna in campo invece per il campionato. In Serie A, il 360GG Monastir volerà in Sicilia per la trasferta contro il Città di Melilli. In A2 la Leonardo tornerà in campo per sfidare in Veneto lo Sporting Altamarca. Sabato si gioca anche in Serie B. In programma il derby tra Elmas e Jasnagora. Il Città di Sestu ospita il Pavia. Impegni esterni per il C'è Chi Ciak, contro il Cardano '91, e il Sardinia Futsal, contro il Videoton Crema.

Regionale. La giornata di C1 inizia già domani, con l'anticipo tra Futsal Alghero e ZB Iron Bridge. Sabato le altre sfide: Mogoro-Dym Sport, Oristanese-Villasor, Villaspeciosa-Città di Cagliari, Futsal 4 Mori-San Sebastiano Ussana, Villacidrese-Parco Cross Città di Serrenti e Ichnos Sassari-Domus Chia. Nel weekend parte anche la C2 con la prima giornata di Coppa Italia.

Femminile. Domenica si gioca per la seconda giornata di A2 femminile. Spicca il derby nel girone A tra Cus Cagliarie a Jasnagora. La Mediterranea riceve il San Marino Academy, mentre il Santu Predu fa visita alla Polisportiva 1980. Nel girone B, l'Arzachena ospita il Cus Pisa, l'Athena Sassari affronta a Livorno La 10. Esordio casalingo in A2 per la neopromossa Shardana Futsal contro La Coccinella.

