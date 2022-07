Un rinnovato Calangianus si presenterà da matricola al prossimo campionato di Eccellenza. Molte le partenze, altrettanti gli arrivi, a cominciare dal nuovo allenatore Tore Melino, che ha preso il posto del dimissionario Luca Rusani. Ai nuovi acquisti come Ongania, Savage, Forzati e Guerra se ne aggiungeranno altri. Il ds Alessandro Sassu è infatti febbrilmente al lavoro. Ma non è solo questo il punto. Nel centro gallurese, dopo la cavalcata trionfale della scorsa stagione nel torneo di Promozione, è scoppiata la voglia di calcio a grandi livelli. Le riunioni indette in queste settimane dalla società per allargare i suoi quadri dirigenti hanno avuto un ottimo esito. Infatti sono numerosi i nuovi dirigenti che daranno il loro contributo alla causa giallorossa. Un fatto che lascia ben sperare per il proseguo delle attività del Calangianus calcio, una delle società più antiche e gloriose della Sardegna, nata nel lontano 1905. "Nei prossimi giorni definiremo in maniera organica i nuovi assetti societari - spiega il presidente del Calangianus Gino Cassitta -. Sinceramente la voglia di esporsi in prima persona di nuovi dirigenti e imprenditori mi ha stupito piacevolmente. Possiamo quindi guardare con grande fiducia al futuro. Consapevoli che ci attende un campionato molto difficile e interessante come quello di Eccellenza. Cercheremo quindi di essere all'altezza. Finalmente però possiamo dire che dalla vittoria del campionato scorso è iniziata la riscossa del nostro sodalizio. Calangianus sportiva è pronta per la nuova sfida. Affronteremo il nuovo campionato con umiltà, ma anche con organizzazione ed entusiasmo. Il nostro obiettivo - conclude - è ottenere la salvezza prima possibile e poi toglierci altre soddisfazioni".

© Riproduzione riservata