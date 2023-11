Nella prima decade di dicembre Calangianus sarà palcoscenico di due avvenimenti sportivi di prim'ordine. Per tale motivo calcio e pugilato si vengono incontro l'un l'altro. Per evitare sovrapposizioni e difficoltà di ordine logistico e pubblico. Infatti i locali dell'Expo e lo stadio "Signora Chiara" sono pressoché attigui. In entrambe le strutture, per venerdì 8 dicembre erano inizialmente in calendario due manifestazioni che avrebbero richiamato il pubblico delle grandi occasioni. La soluzione, grazie anche al fattivo interessamento del sindaco Fabio Albieri, e delle due società, è stata trovata.

La riunione pugilistica nell'Expo è stata confermata per il giorno dell'Immacolata. La serata prevede come incontro clou la sfida nella categoria pesi gallo tra il sardo Zara, della palestra Muretti di Sassari, e lo spagnolo Perez. C'è in palio il titolo Europeo Silver. Inoltre sono previsti altri incontri di pugili professionisti tra i quali: Canu, Aroni, Obbadi e l'olimpionico Picardi. Ad appendice di questi sono in programma incontri tra dilettanti della palestra Aurora di Calangianus, presieduta da Maria Grazia Pasella e diretta dal maestro Tony Orezzo, con altri ragazzi, tra i 14 e 19 anni, provenienti da palestre di tutta la Sardegna.

Per gli appassionati di calcio l'appuntamento è per il giorno successivo, sabato 9. Parliamo non di una partita qualsiasi ma del derby Calangianus - Tempio. Oseremo dire il derby per antonomasia dell'alta Gallura. Un derby molto sentito sia in campo che sugli spalti che richiama sempre il pubblico delle grandi occasioni, sia che si disputi a Calangianus che a Tempio. L'augurio per tutti gli sportivi è che, specie quest'ultimo incontro, si svolga all'insegna della massima sportività e correttezza. Oltre ai punti c'è in palio il buon nome della Gallura.

