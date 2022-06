Il Cagliari Beach Soccer inizia al meglio la sua quarta stagione in Serie A. Nella prima giornata della Poule Promozione, a Pescara, i rossoblù allenati da Wilson Santos Araujo superano 3-6 Milano. È di capitan Luca Ruggiu il gol che apre le marcature, al primo minuto, poi raddoppia Néstor Medina (uno degli stranieri arrivati a Cagliari nelle ultime settimane) al 3' prima della rimonta avversaria per il 2-2 con cui si conclude il primo tempo. Nel secondo, al 6', segna Mirko Melis mentre nel terzo si scatena ancora Medina, che realizza altri tre gol (1', 4' e 10') per il poker personale e il definitivo 3-6. Un ottimo biglietto da visita nell'anno in cui le finali si giocheranno al Poetto, dal 5 al 7 agosto.

In campo. Hanno giocato per il Cagliari BS Manis, Rolón, Aramu, Etzi, Frutos, Medina, Mainas, Melis, Ruggiu e Sabatino. Con questo successo primi tre punti in classifica per i rossoblù, che torneranno in campo già domani alle 16 contro Lamezia, che a sua volta ha vinto all'esordio oggi pomeriggio contro Naxos (4-3). La tappa di Pescara, la prima della stagione di Serie A, si concluderà domenica alle 10.30 affrontando Chiavari.

