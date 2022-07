La prima squadra del Cagliari Beach Soccer ha già raggiunto il suo obiettivo, la qualificazione ai playoff della Poule Promozione previsti dal 5 al 7 agosto al Poetto, ora tocca alla formazione Under 20 cercare di ottenere l'accesso alle finali scudetto del suo campionato. Oggi e domani, sempre con Wilson Santos Araujo come allenatore, i rossoblù saranno di nuovo sulla spiaggia di Viareggio per la seconda tappa del torneo, a due settimane dalla precedente: per passare serve chiudere al primo o al secondo posto. Alle 16 di questo pomeriggio la sfida contro Terracina, domani alle 18 l'ultimo impegno della regular season contro i padroni di casa del Farmaè Viareggio (campioni in carica).

Ultimo atto. In caso di passaggio del turno per il Cagliari Beach Soccer sabato le semifinali: le possibili avversarie sono Lazio (alle 16 in caso di arrivo al secondo posto) o Catania (alle 18 vincendo il girone). La finale, che assegna il titolo di Campione d'Italia Under-20, è domenica alle 18.30. Nel Girone A, dopo tre giornate, il Farmaè Viareggio è in testa alla classifica con 4 punti, seguono Cagliari, Terracina e Sambenedettese con 3, chiude il Pisa con 1 (Farmaè Viareggio e Sambenedettese una partita in più). I convocati dei rossoblù sono Simone Renna, Roberto Boi, Andrea Aramu, Lorenzo Etzi, Cristian Rodríguez, Cristian Velardiez, Roberto Salis, Simone Coni, Filippo Chighini e Daniele Marras.

