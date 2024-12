Nella città perfetta per «nuotare, correre, pedalare, arrampicarsi, insomma per tutti gli sport all’aria aperta», come ha ricordato l’assessore Giuseppe Macciotta, il valore aggiunto sono il clima e la bellezza dei paesaggi. Saranno i valori aggiunti anche della “Lido City Nature Race”, che domenica a Cagliari chiuderà il circuito regionale dell’Ocr (cioè Obstacle Course Race, corsa con gli ostacoli). La Nature Race Series, che da undici anni ha portato nell’Isola questo sport praticato da un sempre maggiore numero di appassionati (di ogni età), da cinque anni ha trovato casa nel capoluogo e domenica impegnerà circa 350 atleti nelle sue varie prove.

Quella principale (hard race) prevede una percorso di circa dieci chilometri tra il Poetto (partenza e arrivo alla stabilimento Il Lido), Marina Piccola, Sella del Diavolo e Colle di Sant’Elia, nel quali si trovano trenta postazioni di ostacoli naturali e artificiali (quelli “in sospensione” i più temuti). Run for Joy Sardegna, che organizza sotto l’egida di Msp Sardegna, a partire dalle 8.30 ha messo in programma anche la Young Nature Race (per giovani tra i 9 e i 14 anni) e la “easy” per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina.

«Abbiamo confermato un circuito che ha avuto il gradimento di atleti e addetti ai lavori per un appuntamento cagliaritano imperdibile per tutti gli atleti isolani e di caratura internazionale che l’hanno inserita nel calendario annuale delle loro competizioni», ha sottolineato l’organizzatore Simone Corrias, ricordando che la gara qualificherà per l’Ocra-Italian Obstacle 2025 (di cui la Nature Race Series è parte integrante) e soprattutto per l’Ocr World Championship 2025 (negli Stati Uniti), al quale potranno accedere le prime 15 donne e i primi 15 uomini assoluti.

