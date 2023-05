Il Cagliari ha ripreso oggi, sotto la pioggia, gli allenamenti in vista dell'ultima partita casalinga della stagione regolare. Sabato pomeriggio (inizio ore 14) alla Domus arriverà il Palermo e i rossoblù avranno la possibilità di blindare il sesto posto e, soprattutto, andare all'assalto della quarta posizione occupata dal Sudtirol.

Alla ripresa degli allenamenti, sotto osservazione Nandez, uscito dopo neanche 20' a Perugia per una botta al ginocchio destro. L'uruguaiano sembra avviato verso un recupero, ma si è limitato a un allenamento personalizzato. Assente, invece, Falco, operato a Bologna dal dottor Lo Presti, per l'asportazione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Intervento riuscito, ma per Falco, come per Capradossi, la stagione è già finita.

Domani nuovo allenamento al mattino, mentre mercoledì pomeriggio (alle 15) i rossoblù giocheranno a Oristano un'amichevole con la Tharros.

