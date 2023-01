Domani alle 14 il Cagliari affronta il Como. La Domus sarà sold out soprattutto per il nuovo debutto sulla panchina rossoblù di Claudio Ranieri e per l’entusiasmo scatenato nell’ambiente dall’arrivo del tecnico di Testaccio.

Quasi certamente il Cagliari scenderà in campo con una nuova veste tattica, con il ricorso al 4-4-2 dopo il fallimento del 4-3-3 di Liverani. Ma è difficile, almeno contro il Como, che il nuovo acquisto, l’esterno sinistro Paulo Azzi, venga schierato titolare. A proposito: l’ex Modena, che ieri ha firmato un contratto fino al 2025 con il club rossoblù, ha scelto il 37 come numero di maglia.

Chi dovrebbe invece far parte dell’undici di partenza è Filippo Falco, che ieri, a “Il Cagliari in Diretta”, trasmesso su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it, ha suonato la carica al gruppo: «Vogliamo i tre punti per provare a recuperare in classifica e raggiungere il miglior piazzamento possibile».

Domani alla Domus arbitra Francesco Meraviglia. Il direttore di gara pistoiese ha diretto una sola volta i rossoblù: in A, nella scorsa stagione a Marassi, nella sfida persa 1-0 all’ultimo minuto contro il Genoa.

