Tutto confermato. L’assemblea elettiva nazionale della Lega Nazionale Dilettanti ha sancito l’elezione all’unanimità di Giancarlo Abete alla presidenza nazionale. Nella giunta di Abete entra anche il capo del Comitato regionale sardo Gianni Cadoni, in quota all’area centro. Soddisfatto Cadoni, che ha garantito la continuazione del suo impegno nei confronti delle società isolane. Abete e la sua squadra resteranno in carica fino al 2024.

L’assemblea si è tenuta celebrata in mattinata a Roma. Il vicepresidente vicario sarà Christian Mossino (attuale capo del comitato regionale Piemonte e Val d'Aosta). Oltre a Cadoni, saranno vicepresidenti, per l’area Nord, Giulio Ivaldi (Liguria) e, per l’area Sud, Saverio Mirarchi (Calabria). Presto dovrebbero conoscersi le deleghe che saranno affidate ai vicepresidenti.

