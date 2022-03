Sabato si riunisce ad Arborea l’assemblea straordinaria elettiva del Comitato regionale sardo. L’appuntamento è alle 9.30 nell’Horse Country Resort Congress. Tra i punti all’ordine del giorno la nomina del vicepresidente della Lega Nazionale dilettanti, indicato su base territoriale di appartenenza. Per la circoscrizione Centro, è stato designato proprio il presidente della Figc sarda, Gianni Cadoni che entrerà in carica il prossimo 21 marzo quando si terrà l’assemblea nazionale a Roma. Non sarebbe la prima volta che il presidente sardo viene nominato vice della Lnd: era già successo con Benedetto Piras. Tra gli altri punti all’ordine del giorno, le designazioni del candidato a presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che dovrebbe essere Giancarlo Abete, e del candidato alla carica di vicepresidente vicario.

