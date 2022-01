Giovani e affamati, consapevoli che solo il duro lavoro può garantire passi in avanti significativi: Francesco Cabula e Valentina Ricuperato, rispettivamente 17 e 14 anni, sono due belle speranze del nuoto sardo cresciuti nell’Acquasport di cui difendono con orgoglio i colori.

Gli allenamenti. I loro allenamenti sono intensi, programmati nel dettaglio per sei giorni alla settimana, svolti con impegno nel loro quartier generale di via Rio Sa Murta numero 2 ad Assemini. I risultati, sino ad ora, sono stati incoraggianti e i miglioramenti ottenuti nel 2021 sono una motivazione importante verso un 2022 arrivato in maniera silenziosa e che, tanti, hanno aspetto per raggiungere quegli obiettivi che la pandemia ha reso più ostici ma non certo impossibili da raggiungere.

Francesco. Cabula è ragazzo longilineo, alto un metro e novanta, pesa settantacinque chilogrammi, sguardo timido ma deciso: la sua specialità è lo stile libero e agli ultimi campionati regionali Assoluti ha fatto suoi i titoli sugli 800 e sui 1500, regalandosi anche il minimo di partecipazione per i Tricolori Juniores sui 400. Ha personali di tutto rispetto come 3’59’’39 sui 400, 8’17’’27 sugli 800 e 15’49’’19 sui 1500. Tiene bene il ritmo, risalta la sua predisposizione alla vasca lunga, sfrutta egregiamente le sue lunghe leve, è un passista in ambito natatorio, la sua bracciata è molto profonda e la sua nuotata è caratterizzata da una spiccata portanza sull’acqua. ‘’Francesco è in fase di crescita, c’è tanto da limare e stiamo lavorando per affinare i punti in cui è più carente così da ottenere una efficienza piena’’, spiega il suo tecnico Alessio Suergiu che lo segue da sei anni. ‘’Stiamo curando nel dettaglio la gambata, per renderla più potente ed efficace, facendo prove ripetute come 10x100 solo gambe utilizzando la tavoletta. Tra i suoi compagni di allenamento c’è anche il giovanissimo Alessandro Licciardò, classe 2007 della categoria Ragazzi, con cui si stimolano a vicenda: anche Licciardò è da tenere d’occhio, ha realizzato il minimo di partecipazione per i Tricolori di categoria sui 200 delfino ma si è dimostrato anche un bravo stileliberista realizzando buoni tempi sui 400 e 1500’’. Quale il futuro del giovane fondista Cabula? ‘’Andiamo per gradi, sicuramente è un ragazzo che può migliorare notevolmente, soprattutto nei 1500 e nelle acque libere dove già si è cimentato ottenendo prestazioni egregie’'.

Valentina. Completezza e nuotata elegante: sono questi i due punti forti di Valentina Ricuperato, seconda agli ultimi campionati Sardi Assoluti sui 100 e 200 dorso dietro Anna Conti. Autrice di un 2021 significativo: lo scorso anno l’allieva di Suergiu, da cui è seguita da cinque anni, ha stabilito il record sardo di categoria Ragazze nei 50, 100 e 200 dorso togliendosi il lusso di centrare il nono posto sui 100 dorso e il decimo sui 200 in occasione dei Tricolori di categoria estivi in vasca Lunga. ‘’Anche Valentina ha ampi margini di miglioramento’’, sottolinea Suergiu. ‘’I suoi punti di forza sono le subacquee, arriva quasi a 15 metri, un bel colpo di gambe intenso, un’efficace continuità di bracciata, una compattezza in acqua che le consente di avanzare leggera e con una buona continuità’’. Ricuperato, appena passata nella categoria Juniores, ha già ottenuto gli standard di partecipazione per i Tricolori di categoria sui 50 e 200 dorso, oltre che sui 200 e 400 misti. ‘’Credo che Valentina possa fare buone cose sia nel dorso che sui misti’’, conclude il tecnico. ‘’Un’atleta come lei ha la versatilità dalla sua parte e la giovane età che le possono permettere di migliorare parecchio. Inoltre, sia Valentina che Francesco Cabula non temono il sacrificio, sono ragazzi dotati già di una certa maturità, consci che il nuoto non regala nulla e che i risultati importanti si ottengono impegnandosi al massimo ogni giorno’’.

