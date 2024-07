Il campo di gara non era perfetto, il vento era forte e affrontare la gara non era per niente semplice, ma la vittoria è arrivata lo stesso. Medaglia di bronzo per l’oristanese Elena Murtas agli Europei Junior di canoa sprint, disputati nel fine settimana in Slovacchia, a Bratislava.

La giovane atleta, 16 anni, che fa parte del del Circolo nautico di Oristano con sede a Cabras, dove la ragazza si allena da quando era bambina, ha conquistato il terzo posto nella finale del K4 500 metri femminile, assieme alle sue compagne di barca, Alessandra Centrone, Sofia Zucca e Sophia Vianello.

Elena Murtas è allenata dal tecnico oristanese Andrea Lilliu. Tanta gioia al Circolo nautico di Oristano guidato dal presidente Gian Marco Patta e per gli atleti delle squadre giovanili che hanno seguito la gara dalla Slovenia, dove è in corso il Progetto Erasmus Plus. Grazie a Elena Murtas il Circolo festeggia la sua prima medaglia in un Campionato europeo-mondiale. Ora è attesa a Cabras, per la festa con tutti i suoi compagni di allenamenti.

