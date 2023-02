Dopo essere tornata al successo nel fortino di via Pessagno, l’Esperia Cagliari si prepara alla prossima trasferta, sperando che sia quella della prima vittoria lontano da casa.

I granata di coach Federico Manca arrivano alla 7ª di ritorno della C Gold di basket all’ottavo posto con 14 punti, frutto di sette successi in otto gare sul parquet di casa. Ma la trasferta di domani, con palla a due alle 16.30, potrebbe essere la partita della svolta, visto che i cagliaritani faranno visita allo Scu.Ba. Frosinone, fanalino di coda del girone A con nessun punto all’attivo, il peggior attacco (985 punti, contro i 1109 dell’Esperia, 5ª per punti realizzati) e la peggior difesa (1308 punti subiti, contro i 1053 dei cagliaritani, secondi solo al Ferentino).

C Silver. Nell’ottava giornata del massimo campionato maschile regionale, i quattro incontri in programma saranno divisi equamente tra domani e domenica. Nel frattempo, la capolista Sant’Orsola osserverà un turno di riposo. Domani, il sipario si aprirà alle 18.30 a Elmas, dove la Manitech affronterà il Cus Sassari. Mezz’ora più tardi, alla Palestra Sant’Elena di Quartu, la Ferrini Delogu Legnami affronterà l’insidiosa Sef Torres. Domenica, alle 18.30 la “palla a due” di Antonianum Quartu-Il Veliero Calasetta e alle 19 quella di Olimpia-Buk Uri.

